Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla mahalle kıraathanesinde çay içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rize
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