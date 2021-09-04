Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan öğrencilere mesaj
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, COVID-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."
Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım. pic.twitter.com/hg5UuMt4ch— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 4, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Yüz Yüze Eğitim
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