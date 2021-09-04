Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiden 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EufoUvsmEw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Yunanistan Terörle Mücadele
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