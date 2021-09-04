Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğu Karadeniz, giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesi bölgedeki trafiği yoğunlaştırdı. Ovit tünelinin ardından dün hizmete açılan İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık tünelleri bölgenin hem Kafkasya'ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracak.

"Yarım saat süren ulaşım 5 dakikaya inecek"

İyidere lojistik limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin havalimanının açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiği çok daha fazlalaşacak. Salarha tüneliyle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir.

Bugün burada Rize'miz için büyük öneme sahip bir başka proje olan Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin de temel temelini atıyoruz. Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize'mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir. Kentsel dönüşüm projemizin şimdiden şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyorum.

"Yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz"

Deprem, sel ve toprak kayması. Bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı itibarıyla adeta ülkemizin kaderidir. Afetlerin ardından hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor, vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz. Karadeniz bölgemizde yakın zamanda Rize'miz de bu tür afetlerle karşılaşmıştır. Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim.

Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. AAçılış ve üniversite programımızı da vesile ederek bu programa Rize'den başladık. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır.

Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek.

Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır. Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için çok önemli adımlar attık. Riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar yapıyoruz.

Tünelin açılmasıyla artık şehir Salarha tarafına doğru büyüyebilecek. Nitekim Salarha'da inşası süren 465 konut ve 12 dükkanı önümüzdeki bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin genelinde yürüttüğü konut kampanyalarından Rize'mizin ilçelerine düşen paylarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu konutların Rize'nin geleneksel mimarisi ve tabiatıyla uyumlu olmasına özellikle önem veriyoruz.

TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar Rize'de 2 bin 797 konut tamamladık. 2 bin 59 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet Bahçeleri projemizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Rize merkeze 392 bin metrekarelik, Güneysu'ya 42 bin metrekarelik, İyidere'ye 15 bin metrekarelik millet bahçeleri kazandırıyoruz.

"Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları ve tüm yolları yenileniyor"

Şehrin en önemli sembollerinden Ayder'in 21 bin 614 metrekarelik alanı kesin korunacak hassas bölge olarak tescillendi. Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları ve tüm yolları yenileniyor. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız. Kardeşlerim, sevgili gençler, çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak inşallah bunu başaracağız. Küresel iklim değişikliği Karadeniz bölgesi gibi yerlerin değerini daha da artırıyor.

"Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin şahidi milletin kendisidir"

Türkiye'de bir kesim var. Ağızlarını her açtıklarında 19 yılda siz ne yaptınız ki diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak kendisi, annesi, evlatları bu ülkede yaşamamış birisi sorabilir. Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi milletin kendisidir.

Bugün de yine bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin açılışını yaptık. Bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Onun için ben bu bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum. Gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok. Yaşı 30-35'in altında olanlar eski Türkiye'yi hatırlamayabilir ancak büyüklerinden dinlemiştir. Türkiye'yi 19 yılda ne yaptınız diyenlerin içindeki kötü niyeti elbette biliyoruz. Tereddüte düşenler olabilir diye ülkemize kazandırdığımız eserleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sınır güvenliğimizi tahkim ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık, attık. Son atamalarla birlikte İstanbul'da 20 bin öğretmenin atamasını yaptık. 713 bin yeni öğretmenimizi göreve başlattık. Üniversite öğrencisi yasısını 1,5 milyondan 8,5 milyona yükselttik. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya çıkardık. Sağlıkta yatak sayımızı 155 binden 255 binin üzerine çıkartık. Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 306'ya çıkardık. Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. Son 19 yılda 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık.

Bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Jandarma ve Sahil Güvenliği İçişleri Bakanlığı'na bağlayarak iç güvenlikte koordinasyonu sağladık. Kara yolu tünel sayımızı 83'ten 447'ye çıkardık. Denizcilikte tersane sayımız 34'den 84'e çıktı. 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona ulaştı.

"Bölünmeye fırsat vermeyeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle birlik beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bir ve beraber miyiz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. Rize'nin uşakları Allah'ın izniyle bu ana muhalefete terör örgütünün artıklarına pabucu bırakmayız.

"Salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik"

Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelse ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama biz kalktık.

Salarha Tüneli

Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısaldı.

Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Salarha Tüneli ve bağlantı yolarında, toplam 230 metre uzunluğunda 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.

Projenin toplam uzunluğu 4,30 kilometre bölünmüş yol olup yaklaşık 3 bin metre uzunluğuna sahip çift tüp Salarha Tüneli ile bağlantı yolları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı.

Projeyle doğu-batı koridorundaki Rize Güney Çevre Yolu ile Kuzey-Güney koridorundaki Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlandı.

Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarıyla mevcut mesafe 8,75 kilometre kısaldı. Bu durum, zamandan elde edilecek 15 dakikalık kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarrufla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.