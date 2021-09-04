Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk. Tüm saldırıların üstesinden geldik. Kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine çamur attılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. https://t.co/WRskS8ScBD pic.twitter.com/vjoeRqFwZQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021

"Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi"

FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi. 20 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’un hemen ardından FETÖ’cüler için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kılıçdaroğlu, tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. https://t.co/WRskS8ScBD pic.twitter.com/gePRG4LQbi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021

"CHP siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor"

CHP her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. CHP, bir Truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor.

"Meral Hanım sen Gezicilerle berabersin"

Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

"Rize-Artvin Havalimanı'nı bu yıl sonu açacağız"

Karadeniz bölgesine önemli yatırımlar yapıyoruz. Rize-Artvin Havalimanı'nı bu yıl sonu açacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışını bu yıl sonuna kadar inşallah bitireceğiz. https://t.co/WRskS8ScBD pic.twitter.com/ktwQHSNIaW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021

"'Akıncı'larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz"

Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz.https://t.co/WRskS8ScBD pic.twitter.com/5Q746mQhVJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 4, 2021

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