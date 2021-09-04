Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan ve ay-yıldızlı ekibin 3-0 kazanarak bronz madalyaya ulaştığı Hollanda müsabakasının ardından TRT'ye açıklamada bulundu.

"TRT, kadın ve erkek liglerinin yayıncı kuruluşu. Olimpiyat, VNL, Dünya Şampiyonası TRT'de. Her daim yanımızdasınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maç sonunda @trtsporyildiz'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/km0Nh3OcJ4 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021

Üstündağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her maçımızı seyretti, her maç sonrasında bizimle yakından ilgilendi."

"TRT bizi bir gün yalnız bırakmadı"

Başkan Üstündağ, Polonya ile oynanan çeyrek final maçı sonrasında sevinç görüntüleri ile millilerin İzmir marşı söylemelerinin yayınlanamamasıyla ilgili de konuştu.

"En başta bu süreçte bizi yalnız bırakmayan TRT'ye teşekkür ediyorum. Çeşitli söylemler hiç hoş değil. TRT bizi bir gün yalnız bırakmadı. Günlerdir burada. Başka yayıncı kuruluşun yaptığı hatayı TRT'ye mal etmeye çalışıyorlar. Bu bizi derinden üzdü. Bu konuda en net cevabı Sayın TRT Genel Müdürümüz kamuoyu açıklamasıyla verdi. Federasyon başkanı olarak altına imzamı atarım. Çok doğru bir açıklamaydı. Art niyet aramamak lazım. Bu işin keyfini çıkaralım."

"Daha yolun başındayız. Avrupa'nın en genç 2 takımından biriyiz"

Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'nda sadece 1 maç kaybettiklerini hatırlattı.

"Şampiyonada sadece 1 maç kaybettik. 27 set aldık, sadece 5 set verdik. Avrupa üçüncüsü olduk. Bizim için yeterli değil. Çünkü hedefimiz büyük, şampiyonluk. Halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize ama şampiyon olmadığımız için takımım ve şahsım adına özür diliyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Ancak bu çocuklar suç işlemedi. Tam 4 aydır nefes almadılar. FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiler. Uluslar Ligi'nde 3, olimpiyatta 5, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldular. Sürekli kürsüde yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Ancak daha yolun başındayız. Avrupa'nın en genç 2 takımından biriyiz."