Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.07.2023 14:48

Genç judocular Avusturya'da 3 madalya kazandı

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda milli judocular 3 madalya elde etti.

Genç judocular Avusturya'da 3 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Gençler Avrupa Kupası'nda kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın alırken, aynı kategoride Sıla Ersin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi +78 kiloda temsil eden Duygu Dirgen de bronz madalya kazandı.


ETİKETLER
Judo Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal hırsıyla dikkat çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Hakkari'deki Cilo buzullarından yaralı kurtarılan çift, o anları anlattı
16:32
Hollanda savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamasını kaldırdı
16:22
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
16:16
İsviçre'den "Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi çabalarına" destek
16:12
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
16:03
Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı
Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
FOTO FOKUS
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ