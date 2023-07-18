Genç judocular Avusturya'da 3 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde yapılan organizasyon sona erdi.
Gençler Avrupa Kupası'nda kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın alırken, aynı kategoride Sıla Ersin ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda Türkiye'yi +78 kiloda temsil eden Duygu Dirgen de bronz madalya kazandı.
Gençlerimizden Avusturya’da düzenlenen Avrupa Kupası’nda 1 Altın,2 Bronz Madalya!— Judo Federasyonu (@turkjudo) July 16, 2023
15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Graz’da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda Kadınlar -48 Merve Azak Altın Madalya, -48 Sıla Ersin Bronz madalya ve +78 Duygu Dirgen Bronz Madalya kazandı. pic.twitter.com/6MQzppOA0X