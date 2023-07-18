Genç judocular Avusturya'da 3 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Gençler Avrupa Kupası'nda kadınlar 48 kiloda Merve Azak altın alırken, aynı kategoride Sıla Ersin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Türkiye'yi +78 kiloda temsil eden Duygu Dirgen de bronz madalya kazandı.