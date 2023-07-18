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Spor
AA 18.07.2023 13:56

Üst miniklerde kazandığı Avrupa şampiyonluğuna yıldızlarda da ulaşmak peşinde

Geçen yıl üst miniklerde Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Busenur Yazan, yıldızlarda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Üst miniklerde kazandığı Avrupa şampiyonluğuna yıldızlarda da ulaşmak peşinde

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetimindeki Yıldız Kadın Boks Milli Takımı kampı sürüyor.

Yıldız milli boksör Busenur Yazan da 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl Erzurum'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üst miniklerde altın madalya kazanan Busenur, yumruklarını bu yıl da Romanya'da birincilik kürsüsüne çıkma hedefiyle sallıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Busenur Yazan, boks yapan ağabeyine özenerek bu spora başladığını söyledi.

Yıldız milli boksör, boksta başarılı olmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

"2021 yılında Sakarya'da Türkiye ikincisi oldum. 2022'de ise Türkiye şampiyonu olarak milli takıma gittim. Ardından üst miniklerde Avrupa şampiyonluğunu kazandım."

Busenur, bu yıl hedefinin yine zirve olduğunu vurguladı.

"Bu sene yıldızlarda Türkiye şampiyonu olarak milli takıma davet edildim. Geçen seneki gibi Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonu olmak."

Başantrenör Ahmet Çınar da kampın güzel geçtiğini belirtti.

"Busenur çok yetenekli, kilosunun üstünde yumruklara sahip. Gittiğimizde Romanya'yı titreteceğine inanıyorum. Şampiyon olacak, İstiklal Marşı'mızı okutacak."

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