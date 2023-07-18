Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Açıklamada, "Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 17.07.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile Kulübümüzün 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre Selçuklu Belediye Kongre Merkezi'nde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2'nci toplantının 8 Ağustos 2023 salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Konyaspor yönetiminin genel kurul gündem maddelerinden bazıları ise şu şekilde:

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

-Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,

-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,

-Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

-Konyaspor Spor Kulübü için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya spor kulübünün sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine spor kulübünün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

-Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,

-Spor kulübüne ait futbol branşının şirketleşmesi ve dernekten şirkete devri için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

-Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.