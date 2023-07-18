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Spor
TRT SPOR 18.07.2023 14:21

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal hırsıyla dikkat çekiyor

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Almanya kampındaki performansıyla alkışları topluyor. Sakatlığını geride bırakan Cezayirli oyuncu, sezona hazır bir görüntü sergiliyor.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal hırsıyla dikkat çekiyor
[Fotograf: TRT SPOR]

Beşiktaş, Almanya'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Rachid Ghezzal, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor.

Ekstra çalışmalar gerçekleştiren Cezayirli futbolcu, sezona hazırım mesajını veriyor.

Ghezzal, özellikle çift kale maçlarda Rosier ile birlikte dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlılar, UEFA'ya isim bildiriminin sona ereceği 21 Temmuz'a kadar en az bir oyuncuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor. 

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