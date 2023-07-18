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Spor
TRT SPOR 18.07.2023 14:02

Transferin gözdesi Türk futbolcular

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu transfer döneminde Türk futbolcular da Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Transferin gözdesi Türk futbolcular
[Fotograf: TRT SPOR]

Yaz transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüpleri kadrolarını Türk futbolcularla güçlendirdi.

En dikkat çeken transfer Arda Güler oldu.

18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise bir başka İspanyol devi Barcelona'nın yolunu tuttu. Geride kalan sezonda Manchester City ile Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 32 yaşındaki futbolcu, bedelsiz olarak Katalan ekibine transfer oldu.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü de Premier Lig'den LaLiga'nın yolunu tuttu. Leicester City ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.

Feyenoord ile Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü Benfica'ya gitti. Portekiz ekibi, 22 yaşındaki orta saha için bonuslar hariç 25 milyon euro ücret ödedi.

Bir başka milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise kulübü Inter ile sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Milli futbolcu, İtalyan ekibinin kaptanlarından biri olmaya devam edecek.

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