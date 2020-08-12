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Gaziantep'ten Muhammet Demir'e veda
Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir'e veda mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon başında Muhammet Demir'i Medipol Başakşehir'den bir sezonluğuna kiralamıştı.
TEŞEKKÜRLERİMİZLE | Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. pic.twitter.com/QA87MvXbIM— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 12, 2020
Etiketler: Gaziantep Futbol Kulübü Muhammet DemirSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:17
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