Haber Giriş: Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka'dan Semih Erden'e yeni sözleşme
[Fotoğraf: AA]
Pınar Karşıyaka, takım kaptanı milli basketbolcu Semih Erden ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki pivotla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Semih Erden için saat 19.12'de imza töreni düzenleneceği aktarıldı.
Başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar'ın da katılacağı törenin Karşıyaka Spor Kulübünün resmi YouTube kanalından yayımlanacağı kaydedildi.
Etiketler: Semih Erden Pınar KarşıyakaSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:55
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