Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Athletic Bilbao'da koronavirüs şoku
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da futbolcu ve teknik ekip kadrosundan 6 kişide koronavirüse rastlandı.
Athletic Bilbao'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon antrenmanları öncesi takıma, teknik ekibe ve personele dün koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Testlerde 6 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.
Bu kişilerin evlerinde karantina altına alındığı, haftaya tekrar teste tabi tutulacakları belirtildi.
La Liga tarafından belirlenen kurallara göre, takımların antrenmanları yarın öğleden sonra bireysel olarak başlayacak. Cuma günü de ekiplere tekrar koronavirüs testi yapılacak.
Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub https://t.co/H8vXjn1Bhc— Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2020
Etiketler: koronavirüs testi Athletic BilbaoSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:47
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