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Villarreal Francis Coquelin'i transfer etti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal, Valencia'da forma giyen orta saha oyuncusu Francis Coquelin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
İspanyol basını, transferin 8 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini yazdı.
Valencia'nın 2017-2018 sezonunun devre arasında Arsenal'dan transfer ettiği Coquelin, İspanyol ekibiyle 89 maça çıkıp bir gol kaydetti.
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