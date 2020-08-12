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Emre Kılınç Galatasaray'da
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.
Son olarak Oğulcan Çağlayan'ı transfer eden Galatasaray bir transferini daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
August 12, 2020
Etiketler: Galatasaray Emre KılınçSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:46
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