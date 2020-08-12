Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman’ın adı çok sayıda kulüp ile anılıyor.

Başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.

"Bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmüyorum"

Kocaman, kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

"Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım."