Galatasaray’da gözler, Bernard Mensah transferine çevrildi.

Kadroya takviye yapmak adına önceliğini orta saha transferine veren sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray yönetiminin, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Hes Kablo Kayserisporla sıkı bir pazarlık içinde olduğu öğrenildi.

Kiralama ücreti konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, takasta kullanılacak futbolcuların her iki takımın teknik adamın vereceği karar doğrultusunda netleşeceği belirtildi.

Omar Elabdelloui’nin geliş tarihi belli oldu

Bu arada Galatasaray’ın yeni transferi Omar Elabdelloui’nin geliş tarihi de belli oldu.

Olimpiyakos’la Avrupa Ligi’nde maça çıkan Norveçli futbolcuya izin verildiği ifade edildi.

16 Ağustos’ta takıma dahil olacak Elabdelloui’nin transferinin de resmi olarak Türkiye’ye geldikten sonra açıklanması bekleniyor.

Fatih Terim'e yeni yardımcı

Diğer yandan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in yeni yardımcısı Albert Riera oldu. İspanyol antrenör, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Riera, 2011-2014 yılları arasında 2 buçuk sezon Galatasaray forması giymişti.

Albert Riera ile birlikte yeni sezonda Fatih Terim’in yardımcıları Levent Şahin, Ümit Davala, Necati Ateş ve futbolu yeni bırakan Selçuk İnan olacak.