37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.

Siyah beyazlılar, 500 bin euro + bonuslar karşılığında 37 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla el sıkıştı.

7 sezondur siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.