Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Atiba ile anlaştı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
37 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile bir kaç gündür süren görüşmeler sonrasında orta yol bulundu ve 1 sezon için daha anlaşma yapıldı.
Siyah beyazlılar, 500 bin euro + bonuslar karşılığında 37 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla el sıkıştı.
7 sezondur siyah beyazlı takımın en istikrarlı futbolcusu olan Atiba Hutchinson'ın bu akşamki idmana katılması bekleniyor.
Etiketler: Beşiktaş Atiba HutchinsonSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:13
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