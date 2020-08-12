Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve "www.fenerium.com" üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.
Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.
adidas tarafından hazırlanan #SevgiLimitTanımaz sloganı ile tanıtılan ve taraftarlarımızın gönlünü fetheden Efsane Çubuklu, Lacivert ve Altın Sarısı formalarımız, bugün itibariyle Fenerium mağazalarında ve https://t.co/L579w6N1jW üzerinden taraftarlarımızla buluşuyor. pic.twitter.com/8K9obLiFaO— Fenerium (@fenerium) August 12, 2020
Etiketler: Fenerbahçe yeni sezon formalarıSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:19
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