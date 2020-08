Türkiye’de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan, Uluslararası Yelken Federasyonu'nun yarış takvimine giren organizasyon, yabancı kadın takımlarının katılımına da açılarak bu sene uluslararası nitelik kazandı.

Organizasyonda, kadınların yelken sporuna ilgisinin artırılması, kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat tanınması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'na önceki yıllarda Türk Telekom, Arçelik, Doğuş Grubu, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti BBVA, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, MSI Sailing Team, Innova, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, Edenred, TWRE Woman Empowering Kadın Platformu, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Kupa ile ilgili detaylı bilgi ve katılım koşullarına "denizkiziyelkenkupasi.com" web adresinden ulaşılabilecek.