Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi çalışmalara başlayacak 9 futbolcuya Covid-19 testi yapıldığı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Evinde karantinaya alınan futbolcunun semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İsmi açıklanmayan futbolcunun, Barcelona'nın cuma günü Bayern Münih ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için Portekiz'e gidecek A takım kafilesinde yer alan futbolculardan hiçbiriyle temas etmediği aktarıldı.

