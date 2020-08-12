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Gaziantep Zvonimir Kozulj ile anlaştı
Gaziantep Futbol Kulubü, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Zvonimir Kozulj ile 2 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'de forma giyen Zvonimir Kozulj ile temasa geçildiği belirtildi.
Açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarılarak, "Yeni transferimiz Zvonimir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GAZİANTEP’E HOŞ GELDİN ZVONIMIR! #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/uT4UW9mjWi— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 12, 2020
Etiketler: Gaziantep FK Zvonimir KozuljSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:16
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