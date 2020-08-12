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Paris'teki maratonlara koronavirüs engeli
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek iki maraton koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.
PARİS (AA) -
Organizatör şirket Amaury'dan yapılan açıklamada, Paris Belediyesinin onayı ile bu yılki organizasyonların yapılamayacağı belirtildi.
Açıklamada, daha önce iki kez ertelenen Paris Maratonu ve Paris Yarı Maratonu'nun iptal edildiği bildirildi.
Paris Maratonu'nun 15 Kasım'da ve Paris Yarı Maratonu'nun ise 18 Ekim'de yapılması planlanıyordu.
Etiketler: fransa Paris maraton koronavirüSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:19
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