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Trabzonspor'dan yeni sezon açıklaması
Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına 17 Ağustos'ta başlayacağı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak başlayacağı kaydedildi.
Etiketler: Trabzonspor yeni sezonSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:58
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