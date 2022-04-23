Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Musatafa Kürşat Filiz yönetti.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında yapılan hakem atışı sonrası Göztepe, Adis Jahovic'le golü buldu.

Gol sonrası Göztepeli futbolcular, atılan golün centilmenliğe uygun olmadığı gerekçesiyle santra sonrası rakiplerini bıraktı.

Bunun ardından 90+6. dakikada Figueiredo topu boş kaleye yollayarak durumu 1-1e getirdi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Gaziantep FK penaltı kazandı. Bu kez de Muhammet Demir, penaltıda topu bilerek dışarı gönderdi.

1-1 sonuçlanan müsabaka sonrası Göztepe, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.

2017 yılında Süper Lig'e çıkan İzmir ekibi, 2018-2019 sezonunda da küme düşmenin eşiğinden dönmüş ancak son maçta Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

71. dakikada Vetrih'in pasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada sağ kanattan çalımla ceza sahasına yaklaşan Sagal, uzaktan kaleyi yokladı ancak top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

82. dakikada Recep Niyaz'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Mirza Cihan, çaprazdan kaleye vurduğu topu kaleci Arda Özçimen son anda müdahale ederek dışarı çıkardı.

GOL - 90+3. dakikada Recep Niyaz'ın faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı siyahlı futbolcular topu bıraktı, ancak topu bir anda önünde bulan Jahovic takımını öne geçirdi. 0-1

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 90+4. dakikada ise Göztepe'li oyuncular attıkları golü etik bulmayarak Gaziantep FK'li oyunculara kaleyi açtı. Topu santra çizgisinden alan Figueiredo boş kaleye golü attı. 1-1

90+4 dakikada kaleci Arda Özçimen'in müdahalesi sonrası Kitsiou, yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını gösterdi.

90+4 dakikada topun başına geçen Muhammet Demir kırmızı-siyahlı taraftarın isteği doğrultusunda topu dışarı attı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem

Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji (Dk. 57 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp (Dk. 57 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 79 Figueiredo), Vetrih (Dk. 79 Merkel), Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino (Dk.46 Soner Aydoğdu) , Kahraman Demirtaş, Rodrigues (Dk.69 Ege Özkayımoğlu) , Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Baku), Di Santo (Dk. 69 Jahovic)

Goller: Dk. 90+2 Jahovic, (Göztepe) Dk. 90+3 Figueiredo (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe) Dk. 90+1 Recep Niyaz (Gaziantep FK)

Erol Bulut: Birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremedik

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, bu maçla birlikte küme düşen Göztepe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bulut, oyuna istekli başladıklarını ve topa daha fazla sahip olduklarını belirtti.

"Birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda gösteremedik. Değişiklikler yaptık ve dörtlü defansa döndük. Son 10 dakika çok daha heyecanlı oldu. Bu dakikalarda fair play gösterdi Göztepe. Orada hava topunda bizim futbolcunun rakibe topu bırakırken baskı uygulamadı. Rakip oyuncu inisiyatif alarak kaleye bir şut gönderdi ve neticesinde bu golle sonuçlandı. Sonrasında Göztepe'nin gösterdiği fair play topu bize bırakıp oyunun 1-1'i gelmesi. Ondan sonra penaltı kazandık ve Muhammet Demir topu dışarı atması. Nitekim maç berabere bitti."

Gazetecilerin, "Taraftarların istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz ?" sorusuna ise Bulut, "Taraftarın düşüncelerini saygı duyuyorum. Ben sakin kalmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimle oturup önümüzdeki senenin gidişatını yapmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim." dedi.

Stjepan Tomas: Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz

Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başlamadıklarını söyledi.

"Maalesef küme düştük. Çok üzgünüz. Maçla ilgili maça kötü başladık. Sonrasında toparlandık oyun olarak kontrolü ele aldık. Yine çok pozisyonlar elde etti, fırsatlar bulduk ama yine atamadık. Daha önce maçı bitirebilirdik ama olmadı. Üzgünüz."

Gazeteciler "Takımınızın maçta gösterdiği fair-playı nasıl yorumluyorsunuz ? sorusuna ise Tomas, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben o pozisyonu görmedim, belki fair play değildi ama sonra bizim yöneticiler normal pozisyon olduğunu söyledi. Bende oyunculara bağırdım devam etmeleri için ama öyle karar aldılar."