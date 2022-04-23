Avrupa futbolunun dev kulüpleri, transferlere büyük kaynak ayırmaya devam ediyor.

2012-2013 sezonundan bu yana, transfere en çok harcama yapan kulüp Manchester United oldu.

Manchester United transfere 1 milyar 75 milyon euro harcadı

Gelecek sezon sahaya Erik ten Hag yönetiminde çıkacak İngiliz ekibi, son 10 yılda transfere 1 milyar 75 milyon euro harcadı. Ancak bu dönemde Ada'da ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.

Listenin ikinci sırasındaysa Manchester'ın mavi tarafı bulunuyor. Manchester City, son 10 sezonda transfere 984 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Listede 3. sırada 941 milyon euroyla Paris Saint Germain, 4. basamakta 650 milyon euroyla Barcelona, 5. sıradaysa 583 milyon euroyla Arsenal bulunuyor.

Listede ilk 10 içerisinde sırasıyla 561 milyon euroyla Juventus, 432 milyon euroyla Milan, 429 milyon euroyla Everton, 424 milyon euroyla Aston Villa ve 413 milyon euroyla Chelsea yer alıyor.

Listede ilk 25 sırada 15 takımla Premier Lig başı çekerken, 4 Serie A, 3 BundesLiga, 2 LaLiga, 1 de Ligue 1 ekibi yer alıyor.