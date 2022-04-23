Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJK-Kabataş Vakfı Okulları 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenen temsili devir teslim töreninde, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-Kabataş Vakfı Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-Kabataş Vakfı İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-Kabataş Vakfı Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi de yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden sağlık çalışanı bir annenin oğlu olan ve kız kardeşi Beyza Dönmez ile BJK-Kabataş Vakfının Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu'ndan yararlanan Yusuf Mert Dönmez, devir teslim töreninde konuştu.

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, koltuğunu dünya çocukları adına bana bırakan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Anıl Cansızoğlu'na bizim gözümüzle Anıl abimize ve burada ismini sayamadığım bütün öğretmenlerime, bana bu fırsatı sundukları için teşekkürlerimi sunarım. Buradan tüm dünya çocuklarının, dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Beşiktaş Başkanlık makamı, şerefin anlamını en güzel tanımıyla bulmuş makamlardan birisidir. Şu anda Beşiktaş Başkanı olarak yegane amacım, sporun hangi dalı olursa olsun, tarihimizden aldığımız ve 'Beşiktaşlılık Duruşu' olarak nitelediğimiz 'Hakkıyla Mücadele Edip, Şerefimizle Kazanmak' davamızdan asla taviz vermeyeceğimizdir. Sporun her dalında dostluk ve kardeşlik içerisinde Beşiktaş'ın şanlı formasını göğsümüzü gere gere tüm dünyada taşıyacağız.

Son olarak, 'İçindeki çocuğa sımsıkı sarılabilenler dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle sarılır.' diyerek hangi yaşta olursa olsun kendini çocuk hisseden herkesin bayramını kutlarım."

[Fotoğraf: İHA]

Gençlerbirliği'nde başkanlık koltuğu 23 Nisan'da Alpaslan ve Ayşe'ye emanet

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyaz Akdaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu çocuklara devretti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinde 23 Nisan kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğuna Alpaslan Kılıçaslan ve Ayşe Sertkaya oturdu.

[Fotoğraf: AA]

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anaokulu öğrencisi Alpaslan, koltuğa oturur oturmaz ilk talimatlarını verdi. Alpaslan, taraftardan sorumlu asbaşkan Mehmet Soylu, stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmet Beltan ve kulüp genel müdürü Ergun Maraşlı'ya, stadyumda çocuk taraftarların sayısını artırmak için çalışmaların artırılması talimatını verdi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ayşe Sertkaya ise stadyumda kadın taraftar sayısını artırmak için talimat verirken, özellikle engellilerin stadyuma gelme konusunda yaşadıkları problemler üzerine çalışmalar yapılmasını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaret sonunda günün iki başkanı, Niyazi Akdaş'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik Alpaslan, bundan sonraki süreçte de Akdaş'a her konuda destek olacağının sözünü verdi.