Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde 11 haftadır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kazanan Akdeniz ekibi, Kayserispor maçında da üç puan kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.