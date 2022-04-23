Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalyaspor Kayserispor'u konuk edecek
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligde 11 haftadır yenilmeyen ve son 6 karşılaşmasını kazanan Akdeniz ekibi, Kayserispor maçında da üç puan kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.
Etiketler: Antalyaspor Kayserispor Süper Lig
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