Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son üç maçında 7 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 54 puanla 4. sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor, ligde oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir ve sakatlığı geçen Berkay Özcan bu mücadelede forma giyebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

Başakşehir'de üç oyuncu ceza sınırında​​​​​​​

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Ribeiro ile sakatlığı süren Adama Traore, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Burak Can Çamoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatay temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-0 kazanmıştı.