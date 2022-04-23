Trakya Üniversitesi (TÜ) Fenerbahçeliler Topluluğu ve Edirne Fenerbahçeliler Derneği iş birliğinde TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte teknik direktör Vural, sevenleriyle buluştu.

Vural, Edirnespor Başkanı Savaş Üner moderatörlüğünde gerçekleşen programda soruları cevapladı.

[Fotoğraf: AA]

53 yıldır futbolun içinde olduğunu ifade eden Vural, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde takım çalıştırdığını söyledi. Vural, teknik direktörlük de 36. yılı geride bıraktığını anlattı.

"Kariyerimde 30 takım çalıştırdım. Türkiye'nin her bölgesinde 2-3 kez bulundum ve antrenörlük yaptım. O yüzden Türkiye'yi iyi bilirim. Oralarda neler oluyor köyünden kasabasına kadar bilirim."

[Fotoğraf: AA]

Vural, futbolun gelişmesi için çalışmalar yapılması ve altyapıya önem verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.