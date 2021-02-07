Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'nın konuğu Göztepe
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, yarın Göztepe'yi misafir edecek. İki ekibin yeni teknik direktörleri ilk galibiyetlerini almak için sahada olacak.
Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği Gaziantep-Göztepe karşılaşması saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak.
Ligde son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Göztepe, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra geçen hafta Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Ligde 26 puanı bulunan Göztepe'de yarınki karşılaşma öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.
Gaziantep 35 puanla 8. sırada
Son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe'nin rakibi Gaziantep, 35 puanla 8. sırada yer alıyor.
Rakibiyle Süper Lig'de 4. maçına çıkacak Göztepe, daha önce 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda takımlar dörder gol atıp kalesinde dörder gol gördü.
Etiketler: Gaziantep FK Göztepe Süper Lig
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