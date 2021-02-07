Sivasspor'un gollerini 11. dakikada penaltıdan Max Gradel, 48. dakikada Olarenwaju Kayode, 69. dakikada Erdoğan Yeşilyurt, 86. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

MKE Ankaragücü'nün tek golünü 66. dakikada kendi kalesine Ahmet Oğuz attı.

Deplasmandaki galibiyet hasretini Başkent'te dindiren Demir Grup Sivasspor 28 puana yükselerek küme hattından uzaklaştı.

Kötü gidilşata 'dur' diyemeyen ve Süper Lig'de üst üste üçüncü maçını kaybeden Ankaragücü 18. puanla küme hattında kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Pazdan'ın ceza sahası içinde Max Gradel'i düşürmesi sonucu Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı.

GOL - 11. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1.

13. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışta Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kayode'nin kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'ın kucağında kaldı.

20. dakikada Demir Grup Sivasspor bir kez daha penaltı kazandı. Hakem Burak Şeker, İbrahim Akdağ'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Hakemin pozisyonu VAR'da incelemesi tavsiye edildi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, penaltı kararını iptal etti.

26. dakikada Pinto'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Lobjanidze topu kale sahasının içindeki Badji'ye çevirdi. Müsait durumdaki Badji'nin vuruşunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu sağ direk dibinden kornere gönderdi.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Badji'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kayode, savunmada iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-2.

GOL - 66. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahası kale çizgisine inen Geraldo, topu altı pasın önündeki Şahverdi Çetin'e çıkardı. Şahverdi'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'dan dönen top savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'a çarparak ağlara gitti. 1-2.

GOL - 69. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla arka direkte buluşan Erdoğan Yeşilyurt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3.

GOL - 88. dakikada Demir Grup Sivasspor, VAR kararıyla 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan topla Erdoğan Yeşilyurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden Yatabare'ye pasını attı. Yatabare topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve konuk ekip farkı 3'e çıkardı. 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46 Kitsiou) , Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji (Dk. 61 Borven)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Kone), Fajr (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Kayode (Dk. 61 Yatabare)

Goller: Dk. 11 Gradel (Penaltıdan), Dk. 48 Kayode, Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 88 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 66 Ahmet Oğuz (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 58 Pinto, Dk. 60 Badji, Dk. 72 Şahverdi Çetin, Dk. 77 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen: Camiamızı üzüyoruz

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, kısa bir açıklama yaptı. Erkmen, kaybettikleri için üzgün olduklarını aktardı.

"Futbol adına daha güzel şeyler konuşmak isterdik. Bugün istediklerimizi yapamadık ve mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Camiamızı üzüyoruz. Bu konuda da özür diliyoruz."

Rıza Çalımbay: Bugün hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankara'ya kazanmak için geldiklerini ve istediklerini aldıklarını belirtti.

Çalımbay, son maçlarda iyi oynamalarına karşın istedikleri skorları alamadıklarını vurguladı.

"Bugün hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık. Lig uzun bir maraton. Çok maçımız var. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor."

Takımının mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren Çalımbay, oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.