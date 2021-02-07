Beşiktaş 10 kişi kazandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Siyah beyazlı ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın galibiyet golünü 81. dakikada Rosier kaydetti.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Fabrice N'Sakala, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde iki hafta sonra kazanan Beşiktaş, 48 puana yükselerek kritik haftada zirve yarışında hata yapmadı. Siyah beyazlı ekip haftayı ikinci sırada tamamladı.
Galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Konyaspor ise 24 puanda kalarak küme düşme hattında yer alarak 15 sırada yer aldı.
İki ekip, ligin üçüncü haftasında Konya'da karşı karşıya gelmişlerdi. Konyaspor Beşiktaş'ı 4-1 yenmişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.
11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
KIRMIZI KART - 21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.
54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.
73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.
GOL - 81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi. 1-0.
83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
90+2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90+3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 Kevin N'Koudou).
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Amar Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Sokol Cikalleshi), Sekidika, Kravets.
Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Vida, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal (Beşiktaş)
Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)