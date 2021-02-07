Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'yu yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Necip Uysal ile Rachid Ghezzal'e şans verdi.

Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz sakat

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Rıdvan Yılmaz, Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

Uzun süreli sakatlığının ardında sahalara dönen Gökhan'ın sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.

Rıdvan Yılmaz ise Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

Dorukhan Toköz ve Mensah cezalı

Beşiktaş'ta cezalı Dorukhan Toköz ile Bernard Mensah karşılaşmada görev alamadı.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Dorukhan, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde olduğu gibi İttifak Holding Konyaspor maçında da forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Mensah da takımını yalnız bıraktı.

Yedeklerde iki kaleci

Sakat ve cezalı oyunculardan dolayı sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta iki yedek kaleci Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

Cenk Tosun tribünde

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, maçı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

İki takım oyuncuları, Epilepsi ile Savaş Derneğinin "Epilepsi için bak" kampanyasına destek amacıyla için bu hastalığın global rengi olan mor gözlükleri takarak sahaya çıktı.