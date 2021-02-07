Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. Erzurumspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Aatif Chahechouhe kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor'un golünü ise 72. dakikada İlhan Parlak attı.

Karşılaşmanın 34. dakikada Erzurumspor'da Yaw Ackah ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçun ardından Erzurumspor 22, Kayserispor 24 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNMELİ ANLARI

GOL - 28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aziz Eraltay'ın ceza sahası ön çizgisine doğru verdiği pasta meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada İlhan Parlak'ın göğsüyle indirdiği topa Avramovski çok sert vurdu. Kaleci Szumski topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası önünde rakibini geçen Ricardo Gomes'in vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Ackah, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 78 Osman Çelik), Aatıf (Dk. 70 Emrah Başsan), Novikovas (Dk. 46 Petrus Boumal), El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes)

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 66 Melih Okutan), Uğur Demirok, Mario Paz, Aziz Eraltay (Dk. 74 Yasir Subaşı), Campanharo, Muhar (Dk. 46 Ramazan Civelek), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Sabovic (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Luckassen

Goller: Dk. 28 Aatıf (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 72 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Ackah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 34 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)