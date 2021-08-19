Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Alexander Merkel'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildi.
"Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
Yeni transferimiz Alexander Merkel, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/4VGCoHWQyU— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 19, 2021
Etiketler: Transfer Haberleri Gaziantep FK
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