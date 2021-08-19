Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildi.

"Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."