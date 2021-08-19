Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'te Borini'nin sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 Süper Lig müsabakasında 9 kez fileleri havalandırdı.
#BORINI2023— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 19, 2021
Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini’nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Borini’ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/0ZoA50Fk4u
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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