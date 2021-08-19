Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçları takip etmek isteyen taraftarlara, Türkiye Futbol Federasyonunun aşı kartı uygulaması hatırlatıldı.

Taraftarlar aşılarını hastanelerde olduğu gibi ücretsiz bir şekilde olabilecekleri Kalyon Stadı'nda kurulacak merkezde de yaptırabilecek.

"Beşiktaş maçı öncesi ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş taraftarlarımız, PCR test sonuçları ile karşılaşmaya girebilecektir. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 20 Ağustos Cuma saat 10.00 ile 15.00 arasında kulübümüzce ücretsiz PCR test ve aşı merkezi kurulacaktır. Taraftarlarımız aşılarını ve Kovid-19 PCR testlerini burada yaptırabilecekler."