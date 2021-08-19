Gaziantep Futbol Kulübü test ve aşı merkezi kuracak
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep, 21 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği 2. hafta maçı öncesi taraftarları için test ve aşı merkezi kuracağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçları takip etmek isteyen taraftarlara, Türkiye Futbol Federasyonunun aşı kartı uygulaması hatırlatıldı.
Taraftarlar aşılarını hastanelerde olduğu gibi ücretsiz bir şekilde olabilecekleri Kalyon Stadı'nda kurulacak merkezde de yaptırabilecek.
"Beşiktaş maçı öncesi ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçmemiş taraftarlarımız, PCR test sonuçları ile karşılaşmaya girebilecektir. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 20 Ağustos Cuma saat 10.00 ile 15.00 arasında kulübümüzce ücretsiz PCR test ve aşı merkezi kurulacaktır. Taraftarlarımız aşılarını ve Kovid-19 PCR testlerini burada yaptırabilecekler."
Gaziantep Kalyon Stadyumu'na 20 Ağustos Cuma günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında kulübümüzce ücretsiz PCR ve aşı merkezi kurulacaktır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 19, 2021
Detaylar https://t.co/RqINL4SYdp pic.twitter.com/orNmPgy2ah
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