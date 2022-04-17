Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'de gerçekleştirilen idmanda Mustafa Muhammed takımla çalıştı.
Isınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-kırmızılılar, pozisyon oyunu sonrası hücum ağırlıklı taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenman duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Sakatlığı henüz geçmeyen Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.
Etiketler: Galatasaray Yeni Malatyaspor Süper Lig
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