Florya Metin Oktay Tesisleri'de gerçekleştirilen idmanda Mustafa Muhammed takımla çalıştı.

Isınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-kırmızılılar, pozisyon oyunu sonrası hücum ağırlıklı taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlığı henüz geçmeyen Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.