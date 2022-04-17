Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Fatih Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.

Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.