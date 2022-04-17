Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 21:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maç sırasında fenalaşan kaleci hayatını kaybetti
Bodrum Belediyesi Masterlar ile 9 Eylül Masterlar takımları arasında oynanan Ege Bölgesi Masterlar Futbol Federasyonu Ligi final maçında fenalaşan 43 yaşındaki kaleci Fatih Mumcu yaşamını yitirdi.
Karşıyaka'daki Hasan Türker Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Fatih Mumcu'nun yere düştüğünü gören hakem, maçı durdurarak sağlık görevlilerini çağırdı.
Önce saha kenarındaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Mumcu, daha sonra ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Veteran kaleci, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Mumcu'nun kalp krizi geçirdiği bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Ege Bölgesi Kalp Sağlığı
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