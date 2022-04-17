Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
"Her iki kulübümüze başarılar diliyorum"
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank’ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Kasapoğlu Voleybol
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