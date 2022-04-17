Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

"Her iki kulübümüze başarılar diliyorum"

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank’ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."