Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Konyaspor farklı kazandı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında Konyaspor sahasında Gaziantep FK’yı 4-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Endri Çekiçi, 43'te Ahmed Hassan, 56. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90'da Michalak attı.
Konuk ekibin tek golü 87. dakikada Muhammed Demir'den geldi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep forması giyen Doğan Erdoğan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sahadan galibiyetle ayrılan Konyaspor puanını 61'e yükseltirken Gaziantep FK 41 puanda kaldı.
Etiketler: Konyaspor Gaziantep FK Süper Lig
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