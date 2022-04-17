Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
VakıfBank şampiyon oldu
[Fotoğraf: AA]
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final heyecanı TRT SPOR YILDIZ'da yaşandı.
VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götürdü.
Guidetti'nin öğrencileri yarı finalde Türk Hava Yolları’nı 3-1 yenerek final biletini almıştı. Fenerbahçe Opet ise Eczacıbaşı Dynavit’e set vermeden adını finale yazdırmıştı.
Bu şampiyonlukla VakıfBank, 2022-2023 sezonunda ülkemizi CEV Kupası'nda temsil edecek.
Etiketler: Voleybol
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