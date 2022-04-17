Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 22:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VakıfBank'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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