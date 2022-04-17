Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı canıgönülden tebrik ediyor, gurur duyduğumuz branşlardan biri olan kadın voleybolda mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."