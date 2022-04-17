Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından kentte bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Muş, iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Eyüp Ergan, DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, diğer protokol üyeleri ve iş insanları katıldı.