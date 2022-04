Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya Belediyesince düzenlenen gençlerle iftar programına katıldı.

"Her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti kınıyorum"

Oktay, Konya'nın Anadolu'nun manevi pınarlarının membası olduğunu, ramazan iklimini Konyalılarla ve Konyalı gençlerle geçirmekten bahtiyarlık duyduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden, bugün de Kanada'nın Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi, Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyor, her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum. Saldırının faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı güçlü tutmak istiyorum."

Konya'ya her geldiğinde tarihin görkemi, doğanın güzelliği ve Konyalıların alicenaplığıyla karşılaştığını ifade eden Oktay, "Hazreti Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin şehri Konya gönül gözümüze dokunurken bu toprağın kadim çağrıları ruhumuzda yankılanır" dedi.

Oktay, Konya'nın her bir köşesinin "Merhamette güneş gibi, iyilikte ırmak gibi, tevazuda toprak gibi" olmanın manasını hatırlattığını aktararak, "Bin yıldır çift başlı kartalıyla Anadolu'nun kalbinden gönüllere uzanan Konya, Selçuklu'nun payitahtı, tarihimizin önemli bir mihenk taşıdır. Haçlılara dur diyen Kılıçarslan'ın, Alaaddin Keykubat'ın diyarıdır. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Beyşehir'in, Akşehir'in, Meram'ın güzelliklerine bakıp, 'Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır' sözü ile Konya'ya hayranlığını ifade etmiş, burayı yurt edinmiştir" ifadelerini kullandı.

"Konya yalnızca gönülle fethedilmiştir"

Tarih boyunca Konya'yı görüp hayran kalan pek çok göz olduğunu ancak Konya'nın yalnızca gönülle fethedildiğini belirten Oktay, burada Konya Ovası kadar engin bir maneviyat ve medeniyet muktesebatı olduğunu vurguladı.

Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi, Ladikli Ahmet Hüdayi ve Hoca Veyiszade gibi nice velilerin Konya'dan insanlığa ışık tuttuğunu vurgulayan Oktay, binlerce yıllık Türk İslam tarihinin şahidi Konya'nın bugün de Türkiye'nin kalbinin attığı önemli bir cazibe merkezi olduğunun altını çizdi.

Oktay, Konya'nın üniversiteleri, sanayisi, turizmi ve tarımsal üretimiyle Anadolu'nun göz bebeği olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sizler gibi Konya'da, Konya ruhuyla yetişen gençlerimiz inanıyorum ki hem Konya'yı hem de ülkemizi çok daha yükseltecek, çıtayı çok daha ilerilere taşıyacaktır. Kadim bir medeniyet ve tarih birikiminin varisi olmak, bize itibar kazandırmanın yanında, ağır sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle 81 iliyle daha güçlü bir Türkiye için 20 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Eğitimden sanayiye, ulaştırmadan teknolojiye her alanda ülkemizi ileriye götürmenin gayretini veriyoruz. Her yeni gün bir önceki güne göre pek çok alanda daha iyi konumda olmak için uğraş veriyoruz. Sıkıntıları, sorunları görüyor bunları da en hızlı şekilde çözmek için tüm kurumlarımızla birlikte aralıksız mücadele veriyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına, her zaman daha iyiyi hedefleyen bir vizyonla ve arkamızda bıraktığımız başarı hikayeleriyle yürüyoruz. Bu yürüyüşte sizler en büyük zenginliğimiz, enerjimiz ve itici gücümüzsünüz."

Gençlerin önündeki engelleri kaldırdık

Oktay, gençlerin kültürden spora, bilimden siyasete her alanda başarılarıyla gurur verdiklerine işaret ederek, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi, her alanda gençlerin önünün açılması ve üniversiteye girişlerde katsayı adaletsizliğinin kaldırılması gibi adımların gençlere duyulan güvenin göstergesi olduğunu bildirdi.

Bu şartsız güvenin karşılığında gençlerin Türkiye'nin kalkınma ve yükselme davasına Konya'dan bilgileriyle, vizyon ve enerjileriyle en güçlü katkıyı sağlayacaklarına inandığına dikkati çeken Oktay, "Arzumuz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi bilim ve teknikle tamamlayan daha nice gençlerimizin yetişmesidir. 2053 ve 2071 vizyonumuza sımsıkı sarılıp onları gerçekleştirmek için azmedecek olan sizlersiniz" dedi.

Oktay, gençleri sadece ülkenin yarınları olarak değil hem bugünü hem geleceği olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz sizlere baktığımızda başı Toroslar gibi dik, Konya'nın ilim irfan bayrağını yükseklere taşıyacak gençler görüyoruz. Gözlerinizde Hasan Tahsinler, Ömer Halisdemirler görüyoruz. Aranızdan bugünün Cahit Arflerinin, Aziz Sancarlarının, şair Şem-ilerinin çıkacağına inanıyoruz. Türkiye'nin başarı hikayelerine genç imzalar atmaya devam edin. Bugüne kadar daima gençleri desteklemiş kadrolar olarak her zaman yanınızdayız.

Ramazan, kalplerimizi arındırdığımız, oruçla sabrı hatırladığımız, 11 ayın sultanı kutlu bir aydır. Hz. Mevlana Mesnevi'de 'Sabır öyle bir iptir ki sen kopacak sanırsın o giderek güçlenir, sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır' diye sabrın bereketini ifade ediyor. 'Ramazan geldi, aşk ve iman padişahının sancağı erişti! Artık maddi yiyeceklerden elini çek! Çünkü göklerden manevi rızık geldi ve can sofrası kuruldu' diyor. Sabretmenin, tevazu göstermenin, affetmenin, paylaşmanın ve yardım etmenin değerini bir kez daha anladığımız mübarek ramazan ayının en hayırlı şekilde geçmesini diliyorum."