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Dünya
AA 20.05.2024 06:03

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: Yaşam belirtisi yok

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: Yaşam belirtisi yok
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.

Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

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Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor

Akıncı İHA’nın tespitleriyle bulundu

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

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