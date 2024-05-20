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Dünya
AA 20.05.2024 04:47

Arap ülkelerinden İran'a destek mesajları

Arap ülkeleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazası sebebiyle İran ile dayanışma mesajı vererek arama çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.

Arap ülkelerinden İran'a destek mesajları
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Reisi'yi taşıyan helikopterle ilgili medyaya yansıyan haberlerin "büyük endişeyle" takip edildiği belirtildi.

Reisi ve beraberindekiler için dua edildiği belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın "bu zor şartlarda İran'ın yanında durduğu ve gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğu" aktarıldı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "üzücü hadisenin büyük endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

BAE'nin Tahran Büyükelçisi Seyf Muhammed Ubeyd ez-Zeabi, arama faaliyetlerinin başarıya ulaşması temennisinde bulanarak, ülkesinin "bu kritik koşullarda komşu İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu" bildirdi.

Zeabi, BAE'nin arama faaliyetlerini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin söz konusu helikopter kazasıyla ilgili endişesini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin güvende olması temennisinde bulunan Ensari, Katar'ın, arama faaliyetleri için tüm desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Reisi'yi taşıyan helikoptere ilişkin haberlerin endişeyle takip edildiği ve Kuveyt'in "bu hassas şartlarda İran'ın yanında olduğu" aktarıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri taşıyan helikopterin kaybolmasının endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

Umman'ın İran ile dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, Umman'ın arama çalışmalarına yardım ve destek sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd yaptığı açıklamada, Mısır'ın, Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaybolmasına ilişkin haberleri endişeyle takip ettiğini duyurdu.

Reisi ve beraberindekilerin selameti için dua eden Ebu Zeyd, "Bu hassas şartlarda İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadesini kullandı.

Irak

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Iraklı yetkili birimlere, arama faaliyetlerinde İran'a destek olunması talimatını verdi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın "büyük endişeyle" takip edildiği ve Ürdün'ün arama çalışmaları için gerekli tüm desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Ezher Kurumu, Hamas

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile dayanışma göstererek, Reisi ve beraberindekilerin selameti için dua etti.

Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın endişeyle takip edildiği belirtilerek, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma mesajı verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İran İbrahim Reisi Mısır Irak Hamas
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