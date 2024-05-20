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Dünya
AA 20.05.2024 03:03

İran Kızılayı Başkanı akaryakıt kokusunun helikoptere ait olduğu açıklamasını yalanladı

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin, "arama kurtarma ekiplerinin bir noktada aldıkları akaryakıt kokusunun helikoptere değil otomobillere ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

İran Kızılayı Başkanı akaryakıt kokusunun helikoptere ait olduğu açıklamasını yalanladı
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, arama kurtarma ekiplerinin akaryakıt kokusu aldıklarını ve bu bölgeye sevk edildikleri yönündeki açıklamasını düzeltti.

Arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartlarına rağmen sürdüğünü dile getiren Kolivend, hissedilen kokunun helikoptere ait değil otomobil akaryakıtına ait olduğunu kaydetti.

Kolivend, "Arama kurtarma ekiplerini (helikoptere ait) akaryakıt kokusu aldıklarını söyledikleri yere gönderiyoruz. Akaryakıt kokusunun hissedildiği yer kazanın meydana geldiği ihtimal verilen yerlerden biriyle aynı." ifadelerini kullanmıştı.

Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda
Akıncı İHA, Reisi'yi aradığı uçuşta en çok takip edilen hava aracı konumunda

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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